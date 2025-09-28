Медведев и Зверев сыграют 21-й раз

Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в четвертьфинале в Пекине.

Они встретятся 21-й раз. Россиянин ведет в личке 13:7, на харде – 10:7.

Последний раз Зверев выиграл у Медведева два года назад, на «Мастерсе» в Цинциннати. После этого россиянин одержал четыре победы подряд – одна из них была в этом году, в полуфинале в Галле (7:6(3), 6:7(1), 6:4).

Они также уже встречались на этом турнире. В 2023-м году Медведев обыграл Зверева в полуфинале – 6:4, 6:3.