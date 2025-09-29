18-летняя Мирра Андреева одержала 40-ю победу в 2025 году на турнирах WTA

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала юбилейную 40-ю победу на турнирах WTA в одиночном разряде в 2025 году.

© Чемпионат.com

Сегодня, 29 сентября, Андреева обыграла испанку Джессику Бузас Манейро и вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). За выход в четвертьфинал россиянка поборется с представительницей Великобритании Сонай Картал.

В нынешнем сезоне Мирра Андреева выиграла два титула — «тысячники» в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Лучшими результатами 18-летней россиянки на турнирах «Большого шлема» стали выходы в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.