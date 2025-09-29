«Очень нравится!» Андреева отреагировала на прозвище, которое ей дали китайские фанаты
Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева узнала, какое прозвище ей дали китайские болельщики, отметив, что оно ей понравилось.
– Знаешь, что у тебя уже есть китайское прозвище?
– Я знаю, потому что один китайский фанат сказал мне. Но я забыла.
– Ну, я не буду говорить по-китайски. В переводе оно означает «Маленькая дерзкая Мира». Тебе нравится?
– Конечно. Мне очень нравится! (улыбается), – сказала Андреева в интервью на корте после матча.
Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине, где ей предстоит сыграть с британкой Сонай Картал.
«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.
