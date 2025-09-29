Алькарас сравнялся с Надалем

Карлос Алькарас вышел в финал пятисотника в Токио.

Первая ракетка мира сравнялся с Рафаэлем Надалем по числу финалов на уровне ATP подряд – по девять у каждого.

Теперь список рекордсменов по количеству подряд финалов на уровне ATP выглядит так:

Новак Джокович – 17 (2015–2016);

Роджер Федерер – 17 (2005–2006);

Рафаэль Надаль – 9 (2013);

Карлос Алькарас – 9 (2025);

Янник Синнер – 8 (2024-2025).

Также 22-летний испанец стал пятым игроком в XXI веке, которому удалось выйти как минимум в десять финалов за один сезон, после Федерера (в 7 сезонах), Джоковича (5), Надаля (5) и Энди Маррея (1).