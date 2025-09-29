Соболенко проводит 50-ю неделю подряд в ранге первой ракетки мира

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит юбилейную 50-ю неделю подряд в ранге лидера мирового рейтинга WTA.

Она стала лишь 10-й женщиной в истории, кто провёл 50 и более недель кряду на верхней строчке рейтинга. До Соболенко это удавалось американкам Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Монике Селеш и Серене Уильямс, немке Штеффи Граф, швейцарке Мартине Хингис, бельгийке Жюстин Энен, австралийке Эшли Барти и польке Иге Швёнтек.

Ранее 27-летняя Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) «из-за незначительной травмы», как отметила пресс-служба соревнований. Арина планирует вернуться в тур после победы на US Open – 2025 на «тысячнике» в Ухане, который пройдёт с 6 по 12 октября.