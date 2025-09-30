Алекс де Минор впервые за пять лет и восемь матчей выиграл сет у Синнера

В эти минуты проходит матч 1/2 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором, занимающим восьмую строчку мирового рейтинга.

Второй сет полуфинала остался за де Минором со счётом 6:4. Австралиец впервые с 2020 года выиграл сет у Синнера после 21 подряд проигранных.

Счёт личных встреч теннисистов — 10-0 в пользу Синнера. За все матчи де Минор выиграл лишь один сет у итальянца, это было в 2020 году в их втором очном матче.

Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 1 октября. В прошлом году его выиграл испанец Карлос Алькарас, победив в финале Янника Синнера. В 2025 году Алькарас участвует в турнире в Токио (Япония).