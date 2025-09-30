Алькарас разозлился на судью во время финала Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас повздорил с судьёй на вышке по ходу финального матча на хардовом турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Титул Алькарас разыгрывает с американцем Тейлором Фрицем.

Судья Фергюс Мёрфи дал Алькарасу предупреждение за затяжку времени на подаче. Во время одного из переходов испанец высказал своё недовольство по этому поводу.