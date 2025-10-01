Рублев и Хачанов уступили в финале турнира в Пекине

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли стать победителями турнира в Пекине в парном разряде.

В решающем матче Рублев и Хачанов встречались с финном Харри Хелиоваара и британцем Генри Паттеном. Это был пятый в карьере финал российского дуэта.

В стартовой партии Хелиоваара и Паттен оказались сильнее - 6:4. Второй сет остался за россиянами, а в решающей партии Рублев и Хачанов уступили 8:10 и не смогли завоевать второй в карьере титул на турнирах АТР.

Ранее они побеждали на турнире в Мадриде в 2023-м году.