Гауфф в 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника

Гауфф 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника
Коко Гауфф стала четвертьфиналисткой турнира в Пекине.
Она обыграла Белинду Бенчич со счетом 4:6, 7:6(4), 6:2.
Американка третий раз подряд вышла в 1/4 на этом турнире. В прошлом году она выиграла титул.
В целом Гауфф 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. С 1990-го только Мартина Хингис и Мария Шарапова были моложе, когда вышли в 20-й четвертьфинал на этом уровне.
«Автомобилист» заключил контракт с Паутовым на год. Ранее защитник был на пробном договоре
Президент «Байера» призвал ввести потолок зарплат в футболе: «У АПЛ гораздо больше денег, чем у других лиг. Летом новичок АПЛ предложил за игрока больше, чем команда из топ-4 Бундеслиги»
Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Не согласен с ним. Везде было за что удалять. «Балтике» мы могли забить три-четыре мяча»
«Автомобилист» заключил контракт с Паутовым на год. Ранее защитник был на пробном договоре
Президент «Байера» призвал ввести потолок зарплат в футболе: «У АПЛ гораздо больше денег, чем у других лиг. Летом новичок АПЛ предложил за игрока больше, чем команда из топ-4 Бундеслиги»
Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Не согласен с ним. Везде было за что удалять. «Балтике» мы могли забить три-четыре мяча»