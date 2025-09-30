Бенчич повздорила с Гауфф во время их матча в Пекине

16-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич осталась недовольна поведением команды третьей ракетки мира американки Кори Гауфф во время их очного матча 1/8 финала на турнире в Пекине (Китай).

© Чемпионат.com

Во втором сете Бенчич начала высказывать недовольство в отношении команды Гауфф, которая, по мнению швейцарки, слишком сильно за неё болела.

Гауфф. На стадионе никого нет. Всё очень уважительно.

Бенчич. Пусть болеют после розыгрыша.

После этого Бенчич продолжила общение на эту тему с судьёй на вышке.

Бенчич. Когда розыгрыш закончился, это не проблема, мне всё равно. Но когда я подхожу к линии подачи, им не нужно её подбадривать. (Гауфф пытается что-то сказать в ответ). Никто с тобой не разговаривает! Она разговаривает со мной, понятно! Твоя команда болтает. Я слишком стара для этих игр разума!

Победу в матче одержала Гауфф со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. По окончании встречи теннисистки пожали друг другу руки.