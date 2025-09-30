Сумма призовых Итогового турнира ATP достигнет рекордной отметки

Сумма денежных призовых Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) станет рекордной в 2025 году и составит $15,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

За каждый выигранный матч группового этапа спортсмен заработает $396,5 тыс., за победу в полуфинале - $1,18 млн, а победитель финального матча получит $2,367 млн в дополнение к тому, что он заработал ранее на турнире. Сумма за все выигранные на турнире матчи может составить $5,071 млн.

Итоговый турнир ATP пройдет с 9 по 16 ноября в итальянском Турине. В нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян соревнования выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).