Янчук считает, что Мирра Андреева отберется на Итоговый турнир WTA

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева показывает хорошую игру на протяжении всего сезона и имеет хороший запас очков, поэтому она сможет отобраться на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

На данный момент Андреева занимает седьмое место в чемпионской гонке WTA, имея в активе 4 309 очков. На Итоговый турнир попадут восемь лучших теннисисток по итогам года. На девятой позиции сейчас идет итальянка Жасмин Паолини (3 646 очков). Ранее Андреева и Диана Шнайдер квалифицировались на Итоговый турнир в парном разряде.

"Я думаю, что Мирра отберется на Итоговый турнир. Весь сезон она показывала стабильную, хорошую игру, вошла в пятерку мирового рейтинга, выиграла два крупных турнира. У нее хороший запас очков, а турниров до конца года осталось не так много. Вряд ли все реальные соперницы смогут ее обойти", - сказал Янчук.

Андреевой 18 лет. Она является пятой ракеткой мира.

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии, призовой фонд турнира составит более $15 млн.