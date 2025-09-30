Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 1 по 12 октября. Об этом он сообщил после победы на соревнованиях ATP-500 в Токио (Япония).

