Медведев поругался с судьей на турнире в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев поругался с судьей Аделем Нуром во время полуфинального матча турнира в Пекине против Лернера Тьена, передает Sport24.

© Газета.Ru

В третьем сете Медведев с трудом передвигался по корту из-за судорог, Нур сделал ему замечание за недостаточно проявленные усилия.

«Я стараюсь изо всех сил, так почему же он не старается? Я хочу сделать что-то плохое, но мне нельзя, потому что я дисквалифицирован. Почему меня пытается запугать каждый судья?» — сказал Медведев.

В финальном матче турнира Тьен сыграет против итальянца Янника Синнера.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.