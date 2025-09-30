Губерниев заявил о психологических проблемах Медведева

Дмитрий Губерниев высказался о состоянии российского теннисиста Даниила Медведева, который снялся с матча 1/2 финала турнира в Пекине против Ленера Тьена, передает «Матч ТВ».

«Пока он себя не обрёл, Даниилу нужно перезагрузиться, чтобы мы увидели версию Медведева 2.0. Думаю, там есть физические проблемы, может, и психологические. Но в любом случае Даниил — сильный спортсмен», — сказал Губерниев.

В финальном матче турнира Тьен сыграет против итальянца Янника Синнера.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.