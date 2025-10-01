Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара подробно рассказал о причинах спада спортсмена.

— В этом сезоне Медведев не закрыл много игр, в которых подавал на победу в матче. Это психология и менталка?

— Менталка включает в себя слишком много вещей, поэтому очень тяжело ответить на этот вопрос. Я бы сказал, что это что-то невидимое, что не даёт Даниилу играть в свой лучший теннис прямо сейчас. То, о чём ты говоришь, происходило слишком часто в этом году. Это оказало большое влияние на текущий сезон. Ведь мы знаем, что Медведев может найти свою лучшую форму в любой момент, если он уверен в себе. В такие моменты он находит магию. Поэтому, если бы он закрыл тот матч с Тьеном в Австралии, мы вполне могли увидеть его в финале того турнира. То же самое было с Муте в Вашингтоне, с Бонзи на Уимблдоне и US Open. Да даже сейчас на турнирах в Ханчжоу и Пекине.

Я бы не называл это ментальной проблемой. Это что-то большее. Я бы сказал, что это человеческий фактор. Даниил столкнулся с проблемами, которые касаются людского характера, а не теннисного. Только он может понять, — с чем именно. Даниил сейчас похож на человека, который взбирается на гору, а перед ним препятствие в виде пожара. И тому нужно как-то перепрыгнуть этот пожар, чтобы достичь вершины. Так и Медведеву нужно это преодолеть, чтобы снова стать тем, кем он был, — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.