Медведеву отменили штраф

Российский теннисист Даниил Медведев, досрочно снявшийся с турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), не будет оштрафован Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает The Athletic.

© Газета.Ru

18-я ракетка мира не доиграл полуфинальный матч против Лернера Тьена из США из-за травмы ноги. Игра завершилась по ходу третьего сета при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу представителя США, после чего в АТР выдали Медведеву предупреждение за «недостаточные усилия».

По информации источника, судейский комитет ATP уведомил команду Медведева, что нарушение зафиксировано неправильно, а санкции отменены. Отмечается

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.