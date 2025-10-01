Синнер сравнялся с Агасси и Хьюттом по количеству титулов на харде до 25 лет
24-летний Янник Синнер выиграл ATP 500 в Пекине.
Итальянец сравнялся с Андре Агасси и Ллейтоном Хьюиттом по числу титулов на хардовом покрытии до 25 лет – по 18 у каждого.
Теперь список теннисистов с наибольшим количеством титулов на харде до 25 лет выглядит так:
Роджер Федерер – 25;
Новак Джокович – 22;
Пит Сампрас – 22;
Джимми Коннорс – 20;
Энди Маррей – 19;
Андре Агасси – 18;
Ллейтон Хьюитт – 18;
Янник Синнер – 18.
Кроме того, среди игроков, дебютировавших в XXI веке только Рафаэль Надаль (23) и Карлос Алькарас (23) выиграли больше трофеев в своих первых 30 финалах ATP, чем Синнер (21).
