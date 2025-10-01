Синнер сравнялся с Агасси и Хьюттом

24-летний Янник Синнер выиграл ATP 500 в Пекине.

Итальянец сравнялся с Андре Агасси и Ллейтоном Хьюиттом по числу титулов на хардовом покрытии до 25 лет – по 18 у каждого.

Теперь список теннисистов с наибольшим количеством титулов на харде до 25 лет выглядит так:

Роджер Федерер – 25;

Новак Джокович – 22;

Пит Сампрас – 22;

Джимми Коннорс – 20;

Энди Маррей – 19;

Андре Агасси – 18;

Ллейтон Хьюитт – 18;

Янник Синнер – 18.

Кроме того, среди игроков, дебютировавших в XXI веке только Рафаэль Надаль (23) и Карлос Алькарас (23) выиграли больше трофеев в своих первых 30 финалах ATP, чем Синнер (21).