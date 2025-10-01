Кузнецова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер номинированы на включение в Зал славы тенниса.

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Также Светлана дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.

Федерер является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», он завершил карьеру в 2022 году. В 2021 году он стал послом организации Suisse Tourisme, направленной на популяризацию туризма в Швейцарии. Ранее он также принимал участие в съёмках подобных роликов, где его напарниками по площадке становились другие известные звёзды шоу-бизнеса.