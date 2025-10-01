Андреева и Шнайдер квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в парном разряде

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, сообщается пресс‑служба организации.

© Матч ТВ

Итоговый турнир WTA пройдет 1–8 ноября в Эр‑Рияде (Саудовская Аравия).

В текущем сезоне российский дуэт одержал победу на турнирах категории WTA‑500 в Брисбене (Австралия) и категории WTA‑1000 в Майами (США), доходил до полуфинала «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата Австралии, а также до четвертьфинала Открытого чемпионата в США.

На Итоговый турнир WTA отбираются по восемь лучших теннисисток и пар по итогам сезона.