Стала известна парная сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Рублев и Хачанов

Стала известна парная сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Рублёв и Хачанов

Чемпионат.com

Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Шанхае (Китай) в парном разряде. В основной сетке соревнований выступят россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Парный разряд. Первый круг (частично):

Турнир в Шанхае проходит с 3 по 10 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Уэсли Колхоф и Никола Мектич.

