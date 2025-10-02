Стала известна парная сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Рублев и Хачанов

Стала известна парная сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Рублёв и Хачанов
Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Шанхае (Китай) в парном разряде. В основной сетке соревнований выступят россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.
Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Парный разряд. Первый круг (частично):
- Андрей Рублёв/Карен Хачанов - Адам Павлашек/Фернандо Ромболи;
- Ромен Арнеодо/Зизу Бергс — Александр Бублик/Бен Шелтон;
- Франсиско Серундоло/Лучано Дардери — Алекс де Минор/Ринки Хидзиката;
- Марсело Мело/Александр Зверев - Бу Юньчаокэтэ/Рэй Хо.
Турнир в Шанхае проходит с 3 по 10 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Уэсли Колхоф и Никола Мектич.
Главное сейчас
Главное сейчас