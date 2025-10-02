Синнер рассказал, где хранит свои трофеи

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) рассказал, что все свои трофеи хранит в доме у родителей. В решающем матче в Пекине Синнер обыграл американца Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:2.

- У тебя накопилась внушительная коллекция трофеев. Наверное, этот один из самых крупных по размеру, который ты выиграл. Где ты хранишь трофеи?

— Всегда у моих родителей. Моя квартира довольно маленькая, поэтому места не так много, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Титул в Пекине стал для Синнера 21-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в 2025 году он стал чемпионом Уимблдона и Australian Open.