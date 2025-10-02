На «Мастерсе» в Шанхае установили терракотовую статую Синнера

В честь Янника Синнера на «Мастерсе» в Шанхае установили терракотовую статую.

© Sports.ru

Турнир изготавливает статуи всех чемпионов в виде воинов Терракотовой армии.

Синнер выиграл турнир в прошлом году.

© Соцсети

Терракотовая армия – около 8000 глиняных статуй воинов, которые находятся в гробнице китайского императора Цинь Шихуана в провинции Шэньси. Они были созданы в III веке до н. э. и относятся к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.