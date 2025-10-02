Джокович рассказал о своем «постыдном удовольствии»

Джокович о guilty pleasure: «Я сладкоежка. У меня страсть к мороженому»
Новак Джокович рассказал, что любит сладкое.
– Расскажи про какое-нибудь свое убеждение, которое у тебя было в 20 лет, над которым 38-летний Новак Джокович сейчас смеется.
– Хороший вопрос (смеется). Не думаю, что кто-то вообще задавал мне такое раньше. Не думаю, что я смеюсь над какими-либо убеждениями, которые у меня были в 20 лет. Особенно это касается тенниса. Я имею в виду, что я действительно благодарен за то, что в молодости у меня было много уверенности в себе, много веры. Это привело меня туда, где я сейчас нахожусь.
– Когда никто не смотрит, какое у тебя guilty pleasure?
– Я сладкоежка, так что какой-нибудь десерт. Да, любой десерт (смеется). Не какой-то определенный. А тебе нравится сладкое?
– Да, конечно.
– Назови мне лучший русский десерт.
– Не знаю. Мне нравится простое мороженое.
– Полностью тебя понимаю. У меня тоже страсть к мороженому, – сказал Джокович в интервью «Больше!»
