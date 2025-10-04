Определились финалистки турнира WTA-1000 в Пекине

В Пекине (Китай) завершилась стадия 1/2 финала на турнире категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-1000, Пекин (Китай). Полуфиналы, результаты:

Таким образом, титул на «тысячнике» в Пекине разыграют 24-летняя Аманда Анисимова и 20-летняя Линда Носкова. Финал состоится завтра, 5 октября.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.