Даниил Медведев с разгромной победы стартовал на «Мастерсе» в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл представителя Чехии Далибора Сврчину, который занимает 91-ю строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:1, 6:1.

© Соцсети

В третьем круге соревнований в Шанхае Медведев встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиным.