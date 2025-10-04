Аманда Анисимова впервые в карьере вышла в финал на двух турнирах подряд

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова сыграет в финале на двух турнирах подряд впервые в своей карьере. Сегодня, 4 октября, она одержала разгромную победу над своей соотечественницей Кори Гауфф (6:1, 6:2) в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай).

В сентябре Анисимова играла в финале Открытого чемпионата США — 2025, где потерпела поражение от лидера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7). В финале «тысячника» в Пекине 24-летняя американка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия).

В нынешнем сезоне Анисимова сыграла в четырёх финалах и взяла один титул — «тысячник» в Дохе (Катар).