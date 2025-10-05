Шарапова впервые за два года вышла на корт

38-летняя Мария Шарапова провела первую за два года тренировку на теннисном корте.

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" ушла из спорта в 2020-м году, стала мамой, но в последнее время из-за разных проектов в бизнесе не выходила на корт.

И вот она опубликовала видео с первой тренировки. Россиянка очень удивилась ценам - перетяжка струн на ракетке ей обошлась в 78 долларов.

"Это теперь норма?" - поинтересовалась она.

Также Шарапову не узнали в магазине, потому что, когда узнали о том, что на ее ракетке натяжка 61-59 фунтов, то предположили, что она играет в теннис очень хорошо.

"Сочту за комплимент. Это были лучшие 30 минут за день. Никакого телефона. Ничего не отвлекает. Только ты и мяч", - подвела итог экс-спортсменка своей первой тренировки.

В августе 2025-го года стало известно о том, что Шарапову включили в Международный зал славы тенниса.