Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Ухане

Вторая ракетка мира полька Ига Швентек вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.

Получившая на турнире второй номер посева Швентек во втором круге обыграла Марию Боузкову из Чехии со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В следующем раунде Швентек сыграет с победителем матча Элиз Мертенс (Бельгия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13).

WTA 1000. Dongfeng — Voyah Wuhan Open. Ухань (Китай). Хард. Призовой фонд — более 3,6 миллиона долларов

Второй круг

Ига Швентек (Польша, 2) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:1, 6:1