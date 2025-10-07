Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Ухане

Вторая ракетка мира полька Ига Швентек вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.
Получившая на турнире второй номер посева Швентек во втором круге обыграла Марию Боузкову из Чехии со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В следующем раунде Швентек сыграет с победителем матча Элиз Мертенс (Бельгия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13).
WTA 1000. Dongfeng — Voyah Wuhan Open. Ухань (Китай). Хард. Призовой фонд — более 3,6 миллиона долларов
Второй круг
Ига Швентек (Польша, 2) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:1, 6:1