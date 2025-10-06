Шнайдер не сумела выйти во второй круг теннисного турнира в Ухане

Матч ТВ

Российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела преодолеть барьер первого раунда на турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай).

Шнайдер вылетела с теннисного турнира в Ухане
© Global Look Press

Шнайдер, получившая 15‑й номер посева, проиграла чешке Катерине Синяковой со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Во втором раунде Синякова сыграет с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Мая Джойнт (Австралия).

WTA 1000. Dongfeng · Voyah Wuhan Open. Ухань (Китай). Хард. Призовой фонд — более 3,6 миллиона долларов

Первый круг

Катерина Синякова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия, 15) — 6:4, 6:4

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости