Шнайдер вылетела с теннисного турнира в Ухане

Шнайдер не сумела выйти во второй круг теннисного турнира в Ухане
Российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела преодолеть барьер первого раунда на турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай).
Шнайдер, получившая 15‑й номер посева, проиграла чешке Катерине Синяковой со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Во втором раунде Синякова сыграет с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Мая Джойнт (Австралия).
WTA 1000. Dongfeng · Voyah Wuhan Open. Ухань (Китай). Хард. Призовой фонд — более 3,6 миллиона долларов
Первый круг
Катерина Синякова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия, 15) — 6:4, 6:4