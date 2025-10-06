Теннисистка Касаткина досрочно завершила сезон

Представляющая Австралию теннисистка Дарья Касаткина досрочно завершила сезон из-за усталости. Об этом она сообщила в своем аккаунте в соцсети X.

"Я уперлась в стену и не могу продолжать. Мне нужен перерыв. Хочу отдохнуть от монотонной повседневной рутины в туре, чемоданов, результатов и давления. У меня слишком напряженный график. Так что я вступаю в клуб тех, кто досрочно завершил сезон-2025. Я буду в порядке и с нетерпением жду встречи с вами в 2026 году", - написала Касаткина.

Касаткиной 28 лет, она занимает 19-е место в мировом рейтинге. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В 2022 году теннисистка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В конце марта Касаткина стала представлять Австралию.