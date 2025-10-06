Кафельников одной фразой оценил досрочное завершение сезона Касаткиной

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников оценил досрочное завершение сезона австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной, ранее выступавшей за Россию, из-за выгорания.

Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Пускай Австралия теперь думает за Дашу», — заявил Кафельников. Он подчеркнул, что ему не интересны новости о спортсменке.

Ранее 6 октября Касаткина заявила о досрочном завершении сезона. Она рассказала, что причиной стал эмоциональный и ментальный стресс от смены гражданства и невозможности видеться с родителями.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.