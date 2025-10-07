Захарова проиграла в первом круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В стартовом раунде Захарова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, потерпела поражение от американки Софии Кенин со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Следующей соперницей Кенин станет россиянка Людмила Самсонова (16‑й номер посева).

WTA 1000. Dongfeng — Voyah Wuhan Open. Ухань (Китай). Хард. Призовой фонд — более 3,6 миллиона долларов

Первый круг

София Кенин (США) — Анастасия Захарова (Россия) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3