Вероника Кудерметова вылетела с турнира в Ухане

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла польке Магдалене Френх в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:3 в пользу Френх, выступающей без номера посева. Кудерметова также не получила номера посева. Во втором круге Френх сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (12-й номер посева).

Кудерметовой 28 лет, она занимает 29-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021), в паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).

Френх 27 лет, она располагается на 53-й строчке в мировом рейтинге. Польская спортсменка выиграла один титул WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является представительница Белоруссии Арина Соболенко. Призовой фонд турнира составляет $3,654 млн.