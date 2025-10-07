Калинская не сумела выйти во второй круг турнира в Ухане

Россиянка Анна Калинская уступила представительнице Словакии Ребекке Шрамковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Шрамковой, не имеющей номера посева. Калинская выступала на турнире без номера посева. Во втором круге Шрамкова сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Калинской 26 лет, она занимает 34-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Шрамковой 28 лет, она располагается на 68-й строчке в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла один титул WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является представительница Белоруссии Арина Соболенко. Призовой фонд турнира составляет $3,654 млн.