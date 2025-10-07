Теннисистке Радукану стало плохо на турнире в Ухане

Британской теннисистке Эмме Радукану стало плохо во время матча первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане с американкой Энн Ли. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Радукану была вынуждена сняться с турнира в Ухане из-за признаков болезни на фоне 32-градусной жары в Китае. Встреча завершилась при счете 6:1, 4:1 в пользу американки.

Радукану 22 года. Она является победительницей Открытого чемпионата США 2021 года.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является представительница Белоруссии Арина Соболенко. Призовой фонд турнира составляет $3,654 млн.