11-я ракетка мира Хольгер Руне вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

22-летний датчанин обыграл Джованни Мпетши Перрикара – 6:4, 6:7(7), 6:3.

Руне вышел в 11-й четвертьфинал «Мастерса». Среди игроков, родившихся в 2000-е, по этому показателю он уступает только Карлосу Алькарасу (18) и Яннику Синнеру (17).

Дальше он встретится с Валентином Вашеро или Тэллоном Грикспором.