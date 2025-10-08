17-я ракетка мира обыграла Наоми Осаку во втором круге турнира WTA-1000 в Ухане

17-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова обыграла японку Наоми Осаку (16-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира серии WTA-1000 в Ухане (Китай). Счёт — 7:6 (7:2), 6:3.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Носкова выполнила три эйса, реализовала один брейк-пойнт из двух и допустила две двойные ошибки. Осака выполнила пять подач навылет, не смогла реализовать два брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки.

В третьем круге престижных соревнований чешская теннисистка Линда Носкова сыграет с победительницей встречи Жаклин Кристиан (Румыния) — Елена Рыбакина (Казахстан).