Джокович побил рекорд Федерера

Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Он обыграл Хауме Муньяра – 6:3, 5:7, 6:2. Матч длился 2 часа и 42 минуты. По ходу игры Джокович испытывал проблемы с голеностопом и брал медицинский перерыв.

Джокович 11-й раз вышел в 1/4 финала турнира в Шанхае. Серб ни разу не уступил раньше четвертьфинала на этом турнире.

Кроме того, в 38 лет и 4 месяца Джокович стал самым возрастным игроком, вышедшим в четвертьфинал «Мастерса». Он превзошел Роджера Федерера, который достиг этой стадии в Шанхае в 2019 году в 38 лет и 2 месяца.

Дальше Джокович встретится с Зизу Бергсом.

