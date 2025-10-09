Четвертьфиналы Уханя — без России. Но Александрова впервые может стать 10-й ракеткой мира

Сегодня, 9 октября, на турнире категории WTA-1000 в Ухане, Китай, проходили матчи третьего круга. В одной из игр, поставленных первым запуском, российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная под девятым номером, сражалась с финалисткой прошлогоднего US Open Джессикой Пегулой (6).

© Чемпионат.com

Матчи второго круга обе теннисистки провели в предыдущий день, однако Пегула провела на корте вдвое больше времени, нежели Александрова. Россиянка за полтора часа управилась с Энн Ли — 7:6 (7:5), 6:2. А американка почти три часа билась с соотечественницей Хейли Баптист — 6:4, 4:6, 7:6 (8:6). Так что Екатерина, по идее, должна была сохранить больше сил. В личных встречах Александрова также была впереди: 3-2, в том числе 2-1 в текущем сезоне. В четвертьфинале Дохи она выиграла со счётом 4:6, 6:1, 6:1, а в рамках грунтового сезона теннисистки обменялись победами: американка была сильнее в полуфинале Чарльстона – 6:2, 2:6, 7:5, а россиянка — в 1/4 финала Штутгарта – 6:0, 6:4.

В первом сете Александрова сделала ранний брейк (во втором гейме), какое-то время полностью контролировала ситуацию, отыграв один брейк-пойнт в первой половине партии, вела 5:2, подавала на сет при 5:3… И тут её ход оборвался. В оставшихся четырёх геймах Екатерина взяла лишь шесть очков, и Пегула не только сравняла счёт, но и сама повела с брейком, после чего оформила победу в партии — 7:5 за 44 минуты.

Во втором сете Александрова сразу же осложнила себе жизнь тем, что позволила сопернице выйти на тройной брейк-пойнт. Однако та своими шансами не воспользовалась, а большего россиянка ей не позволила. В отличие от первой партии, концовка на сей раз осталась за Екатериной. В восьмом гейме она добилась брейка, после чего подала на сет — 6:3 за 40 минут.

Россиянка и в решающей партии повела с брейком — после третьего гейма. Но Пегула ответила обратным брейком, потом ещё раз взяла подачу соперницы и этого уже не упустила. В девятом гейме американка под ноль подала на матч — 7:5, 3:6, 6:3 за 2 часа 7 минут.

Несмотря на это, Александрова по итогам турнира имеет возможность впервые в карьере стать 10-й ракеткой мира. В лайв-рейтинге она идёт 10-й, но её ещё могут обойти Клара Таусон, Белинда Бенчич и Линда Носкова.

Людмила Самсонова (16) противостояла первой ракетке мира Арине Соболенко. Четырёхкратная чемпионка ТБШ в первом матче после титула на US Open одержала волевую победу над Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:3, 6:1. А Самсонова во втором круге с похожим счётом 3:6, 6:3, 6:1 выбила Софью Кенин.

В личных встречах минимальное преимущество было у Соболенко: 3-2. В четвертьфинале Индиан-Уэллса в этом году Арина победила в двух партиях — 6:2, 6:3. Сегодня Людмила тоже не взяла ни одного сета, проиграв с похожим счётом.

Самсонова не стушевалась под натиском Соболенко, а один из своих геймов даже взяла под ноль, чего Арине, к примеру, не удавалось. Но в шестом гейме последовали необязательные неточности под давлением, двойная ошибка, а на брейк-пойнте Людмила укоротила, успела к укороченному от соперницы, однако не смогла как следует ответить, и белоруска добилась брейка — 4:2. Этот момент и стал решающим. Соболенко ни разу за всю партию не испытала больших проблем на подаче и в девятом гейме подала на сет — 6:3 за 36 минут.

Вторую партию Соболенко начала с брейка, который незамедлительно подтвердила — 2:0. Самсонова не сдалась и в следующем гейме трижды подряд подала навылет, после чего впервые смогла взять больше одного очка на приёме, но белоруска ушла с 0:30 и сохранила отрыв — 3:1. Арина полным ходом шла к победе в матче, и Людмила не смогла её остановить. В седьмом гейме Соболенко давила на приёме, использовала четвёртый брейк-пойнт, после чего поменяла ракетку, получила новые мячи и подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 16 минут.

Арина, трёхкратная чемпионка Уханя, одержала 19-ю победу в 19-м матче здесь и в 30-й раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000, сравнявшись с Сереной Уильямс. По этому показателю Соболенко и Уильямс-младшая делят шестое-седьмое места (с 2009 года).

В 1/4 финала Арина Соболенко сразится с победительницей встречи Линда Носкова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8).

В одиночной сетке Уханя россиянок не осталось. А в парном туре Мирра Андреева и Диана Шнайдер сегодня сыграют во втором круге.

Турнир WTA-1000 в Ухане завершится 12 октября. За всеми событиями китайского «тысячника» следите на «Чемпионате».