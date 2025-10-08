Губерниев высказался о матерном срыве Мирры Андреевы

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что эмоциональный срыв российской теннисистки Мирры Андреевой во время матча на турнире в китайском Ухане не является чем‑то необычным для спортсменов.

Во вторник первая ракетка России Андреева проиграла немке Лауре Зигемунд во втором круге со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6. Во втором сете при счете 2:2 россиянка в одном из розыгрышей отправила мяч в сетку, после чего выругалась матом. Также 18‑летняя Андреева несколько раз плакала по ходу игры.