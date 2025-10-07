Теннисистка Андреева эмоционально выругалась в матче против Зигемунд

Российская теннисистка Мирра Андреева эмоционально отреагировала на один из неудачных розыгрышей во время матча второго круга против немки Лауры Зигемунд на турнире категории WTA 1000 в Ухане. Кадры момента опубликовал «Абзац».

После ошибки на своей подаче во втором сете 18-летняя россиянка не сдержалась и с использованием нецензурной лексики заявила, что ей надоел теннис. Матч Андреевой и Зигемунд завершился победой немки со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

Стоит отметить, что спортсменки встретились между собой впервые в WTA-туре в одиночном разряде. Андреева является пятой ракеткой мира, тогда как Зигемунд только 57-я.

Турнир в Ухане завершится 12 октября. Призовой фонд соревнований составляет 3,65 миллионов долларов.