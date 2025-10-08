Теннисистки Александрова и Самсонова пробились в третий круг турнира в Ухане

Российские теннисистки Екатерина Александрова, занимающая 11-ю строчку мирового рейтинга, и 20-я ракетка мира Людмила Самсонова продолжают борьбу на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

В матче второго круга Александрова обыграла представительницу США Энн Ли (46-я в рейтинге WTA) со счетом 7:6 (7:5), 6:2. В третьем круге россиянка встретится с победительницей матча между двумя американками Джессикой Пегулой и Хейли Баптист.

Самсонова, в свою очередь, в трех сетах одолела еще одну теннисистку из США - 28-ю ракетку мира Софью Кенин - 3:6, 6:3, 6:1.

Следующей соперницей Людмилы может стать первая ракетка мира и действующая чемпионка турнира белоруска Арина Соболенко, которая сегодня сыграет с Ребеккой Шрамковой из Словакии.