Гауфф и Кенин вышли в третий круг турнира в Ухане

Американская теннисистка Кори Гауфф разгромила японку Моюку Утиджиму в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу третьей ракетки мира. Поединок продолжался 51 минуту.

Следующей соперницей американки будет победительница противостояния Чжан Шуай (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния).

Также барьер второго раунда преодолела посеянная под шестым номером представительница США Джессика Пегула, победившая соотечественницу Хэйли Батист — 6:4, 4:6, 7:6 (8:6). Пегула в третьем круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (9).

Второй круг

Кори Гауфф (США, 3) — Моюка Утиджима (Япония) — 6:1, 6:0

Джессика Пегула (США, 6) — Хэйли Батист (США) — 6:4, 4:6, 7:6 (8:6).