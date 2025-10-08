Ига Швёнтек установила уникальное достижение в XXI веке

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 60-ю победу в 2025 году. Вчера, 7 октября, она разгромила чешку Мари Боузкову (6:1, 6:1) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Швёнтек одерживает 60 и более побед на протяжении четырёх сезонов подряд. В 2022 году она выиграла 67 матчей, в 2023-м — 68, в 2024-м — 64.

Таким образом, она стала первой теннисисткой в XXI веке с 60 и более победами на протяжении четырёх лет подряд. В последний раз такое достижение покорялось американке Линдсей Дэвенпорт и швейцарке Мартине Хингис (обе — в период с 1997 по 2001 год).