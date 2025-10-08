Самсонова вышла в третий круг турнира в Ухане

Самсонова обыграла Кенин и вышла в третий круг теннисного турнира в Ухане
Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.
В матче второго раунда Самсонова, получившая 16‑й номер посева, обыграла американку Софию Кенин со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.
Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Арина Соболенко (Белоруссия, первая сеяная) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
