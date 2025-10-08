Россиянка потеряет звание пятой ракетки мира

Российская теннисистка Мирра Андреева потеряет место в пятерке сильнейших теннисисток мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Причиной стало досрочное выбывание 18-летней спортсменки из турнира серии WTA-1000 в Ухане после поражения от представительницы Германии Лауры Зигемунд в матче первого круга.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 24 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6 в пользу немецкой теннисистки. По итогам турнира в активе Андреевой останется 4643 рейтинговых балла. Согласно предварительным расчетам, ее позицию займет американка Джессика Пегула (4653 очка), дошедшая до третьего круга соревнований.

В обновленной версии рейтинга, которая будет опубликована 14 октября, выше россиянки также могут расположиться итальянка Жасмин Паолини и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Андреева занимала место в топ-5 с июля 2024 года, когда впервые в карьере поднялась на пятую позицию. За профессиональную карьеру на счету россиянки три титула в турнирах WTA.

Турнир в Ухане относится к серии WTA-1000 с призовым фондом 2,8 миллиона долларов. В текущем сезоне Андреева приняла участие в 14 соревнованиях, включая Открытый чемпионат Австралии и Уимблдонский турнир.

Ранее стало известно, что ATP разрабатывает новое правило для защиты теннисистов от экстремальной жары.