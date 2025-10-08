Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.

© Пресс-служба Уимблдона

На стадии второго раунда Соболенко одержала победу над представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Спортсменки провели на корте почти 2 часа.

За выход в четвертьфинал «тысячника» Соболенко поборется с россиянкой Людмилой Самсоновой (16‑й номер посева).

Соболенко — трехкратная победительница турнира в Ухане (2018, 2019, 2024), белоруска не проиграла ни одного матча на этих соревнованиях (18–0).

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 4:6, 6:3, 6:1