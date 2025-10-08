Кто еще из российских теннисистов лихо материться на корте

Мирра Андреева выругалась во время матча с Лаурой Зигемунд

Теннисисты такие же люди, как и мы. Только они играют в полной тишине, поэтому их эмоции слышны всем. В отличие от других площадок, на корте не нужно читать по губам – микрофоны и отличная слышимость делают эмоциональные вспышки частью матча.

Рассказываем о ситуациях, когда российские теннисисты говорили или кричали лишнее на корте.

Вчера молодая россиянка, стремительно ворвавшаяся в топ-5 мирового тенниса, проиграла 57-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд со счетом 7:6, 3:6, 3:6 на турнире в Ухани. Проигрыш оказался особенно обидным: Мирра вела по ходу встречи и упустила преимущество после серии ошибок.

Когда очередная подача не удалась, Андреева не сдержалась и выкрикнула: «[Задолбал] этот теннис [сраный]!» (здесь и далее нецензурные слова заменены на похожие по смыслу).

Видеофрагмент быстро разошелся по соцсетям, и болельщики в очередной раз вспомнили, что 18-летняя россиянка еще учится справляться с собой.

Теперь под вопросом ее участие в Итоговом чемпионате WTA. Все решат выступления Елены Рыбакиной и Жасмин Паолини в Ухани. У Андреевой седьмое место в чемпионской гонке, а поджимают сзади именно Рыбакина и Паолини, но впереди еще турнир в Нинбо – шансы на квалификацию сохраняются.

Даниил известен своей несдержанностью и крайней раздражительностью. Часто ему это мешает, но бывают случаи, когда эмоциональный выброс в итоге приводит к победе. Как, например, на турнире в Монте-Карло в апреле 2024 года.

В матче с Гаэлем Монфисом россиянин был недоволен тем, что судья два розыгрыша подряд не заметили аут у француза.

«Как я мог проиграть этот гейм? Это аут? Это невероятно. Аут, [блин]!», – выругался Медведев в адрес арбитра.

Раздражение, однако, не выбило его из ритма – наоборот, словно подстегнуло. В итоге он выиграл матч 6:2, 6:4.

Рублева, как и Медведева, можно назвать вспыльчивым игроком. Он регулярно попадает в подобные ситуации, но недавно произошла, пожалуй, сама резонансная.

В августе Рублева оштрафовали на 3 тысячи долларов за брань во время матча второго круга US Open против американца Тристана Бойера, которого он победил со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

Россиянин ругался не на соперника и не на судью, а на себя.

«Когда ты ругаешься сам на себя, то сам решаешь, как это делать. По моему мнению, тебя не должны за это штрафовать. Если ты ругаешься на судью на вышке – да. Когда ты говоришь это кому-то еще или кричишь на весь корт – да, конечно», – сказал Рублев на пресс-конференции.

В 2021 году на «Мастерсе» в Торонто играли россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев. В одном из моментов Хачанов выругался на испанском языке – «mierda», что переводится как «дерьмо». Судья воспринял это как нецензурное выражение и наказал Карена штрафом – очком в пользу соперника.

Хачанов потребовал вызвать супервайзера и пытался доказать, что слово не носило оскорбительный характер. Он настаивал: фраза была адресована не человеку, а ситуации. Рефери остался при своем решении.

Кудерметову тренирует ее супруг Сергей Демехин, с которым она периодически ругается прямо на корте.

В июне 2019 года Вероника проигрывала Элисон Риске в полуфинале турнира в Хертогенбосе.

«Прошу, сиди спокойно. Не знаю, ты давишь как-то на меня. Расслабься, я хочу проиграть, пусть я [профукаю]. Спокойнее. Я не могу. Я даже эти мячи тороплю почему-то. Чувствую, будто меня кто-то поддавливает», – говорила она, пытаясь снять напряжение.

На турнире в Ухани в октябре 2024 года, уступая Беатрис Хаддад-Майе, Кудерметова вспылила снова. Когда Демехин попытался дать совет перед подачей, она резко отрезала: «Заткнись, осел!».

Фраза мгновенно разлетелась по соцсетям и стала предметом обсуждения – не впервые и, вероятно, не в последний раз.