Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд
Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.
Канадец победил №9 мирового рейтинга Лоренцо Музетти – 6:4, 6:2. Его счет с игроками из топ-10 в этом сезоне стал 5:4.
Для Оже-Альяссима это 60-й четвертьфинал на уровне основного тура и 11-й – на «Мастерсах». Он также стал шестым игроком в этом году, который вышел в десять четвертьфиналов.
Канадец доходит минимум до этой стадии на третьем турнире подряд: в Цинциннати он стал четвертьфиналистом, на US Open – полуфиналистом.
Дальше в Шанхае он поборется с Артуром Риндеркнешем.
Мама Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Я доверяла Килиану, но спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?»
Сильянов о критике от Слуцкого: «Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Не задели его слова, что мне, на каждое мнение отвечать?»
Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба
Мама Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Я доверяла Килиану, но спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?»
Сильянов о критике от Слуцкого: «Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Не задели его слова, что мне, на каждое мнение отвечать?»
Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба